شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس الاتحاد الإنجليزي بعد الإشارة إلى اللاعبين غير البيض «بالملونين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان إن رئيسه جريج كلارك، استقال من منصبه بعد ساعات من الإشارة إلى اللاعبين غير البيض «بالملونين» خلال إجابته عن أسئلة من أعضاء في البرلمان اليوم الثلاثاء، وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان «نستطيع تأكيد استقالة جريج كلارك من منصبه كرئيس للاتحاد.



وكان كلارك يناقش مسائل تتعلق بالاندماج والتنوع بين ناشئي كرة القدم أمام اجتماع رقمي مع أعضاء في لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان عندما أدلى بالتعليق.

وردا على سؤال عن احتمال حدوث رد فعل عنيف في وسائل الإعلام تجاه اللاعبين الشواذ الذين يعلنون عن ميولهم، قال كلارك «إذا نظرتم لما يحدث مع لاعبات كرة القدم البارزات، واللاعبين الملونين الكبار، والإهانات الموجهة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي... وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع».



وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا بعد ذلك قائلاً: «جريج كلارك يعتذر بشدة عن العبارات التي استخدمها في الإشارة لأعضاء في الأقليات العرقية خلال الاجتماع مع اللجنة المختارة اليوم، «يقر بأن استخدام لفظ ‭'‬ملون‭'‬ غير مناسب واعتذر من قلبه أثناء الجلسة».