بطولة الشرق الأوسط للراليات: العطية بطلاً بعد إلغاء سباق لبنان

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بيروت: توج السائق القطري ناصر بن صالح العطية الثلاثاء، بطلاً للشرق الأوسط للراليات للمرة السادسة عشرة في مسيرته معززاً رقمه القياسي، وذلك في أعقاب إلغاء رالي لبنان الدولي.

وأصدر النادي اللبناني للسيارات والسياحة المنظم للسباق بياناً أعلن فيه أن إلغاء السباق جاء "بناء على قرار المجلس الأعلى للدفاع (...) القاضي بإقفال البلد لأكثر من أسبوعين ابتداء من الساعة الخامسة من صباح السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي لغاية الساعة الخامسة من صباح الاثنين 30" من الشهر نفسه، لمحاولة السيطرة على تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.

وأكد نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) عماد لحود لوكالة فرانس برس أن العطية توج بالتالي بطلاً للشرق الأوسط.

وقال لحود في اتصال هاتفي إن "الحد الأدنى من السباقات محدد بثلاثة، وبالتالي فإن بطولة الشرق اقتصرت على سباق سلطنة عمان بالإضافة إلى مرحلتين استضافتهما قبرص".

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وأشار إلى أن أن العطية (فولكسفاغن جي تي آي - آر 5) توج مع ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل عن الفئة الأولى، فيما أحرز الكويتي مشاري الطفيري اللقب عن الفئة الثانية من دون ملاحه ناصر الكواري لعدم مشاركته في السباقات الثلاثة، بينما ألغيت نتائج باقي الفئات.

وكان العطية (49 عاما)، بطل رالي دكار الصحراوي 3 مرات، أحرز لقب المرحلة الأولى في سلطنة عمان، قبل إلغاء جولتي قطر والأردن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ثم توج في مرحلتي قبرص في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان مقرراً أن تقام المرحلة الأخيرة في لبنان منتصف تشرين الثاني/نوفمبر قبل قرار الإلغاء.