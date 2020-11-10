اتحاد الكرة لمصراوي: مد فترة القيد المحلي لنهاية نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن لجنة إدارة الجبلاية قررت مد فترة القيد المحلي للأندية حتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

وأوضح المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن القرار جاء تماشيًا مع رغبة الأندية.

وقال المصدر: "هناك قرار بمد القيد المحلي حتى 30 نوفمبر بدلًا من 19 نوفمبر، تماشيًا مع رغبة الاندية وللتوافق مع موعد إغلاق القيد الأفريقي".

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" قد منح الأندية المستثناه من الأدوار التمهيدية بالمسابقات القارية، ومن بينها الأهلي والزمالك وبيراميدز، استثناء في القيد القاري.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أيام قليلة من موعد انطلاق النسخة الجديدة للمسابقة.