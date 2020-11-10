اتحاد الكرة يكشف لمصراوي موعد انطلاق الدوري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود مقترح لبدء النسخة الجديدة للدوري المصري عن موسم 2020/2021 في بداية ديسمبر.

وقال عبدالله، في تصريحات مقتضبة لمصراوي اليوم الثلاثاء: "هناك مقترح لبدء الدوري الجديد في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، وتحديدا أحد أيام 4 أو 5 أو 6".

وتُوج النادي الأهلي بالدوري المصري خلال الموسم المنقضي 2019/2020 للمرة الـ42 في تاريخه، وحسم الزمالك المركز الثاني ليتأهل قطبا الكرة المصرية للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك يوم 27 نوفمبر المقبل في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.