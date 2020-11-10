محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: قرر هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عدم خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الفترة المقبلة. ونشر مصطفى طنطاوي المستشار الإعلامي لهاني أبو ريدة عبر "فيس بوك" نبأ ترشح هاني أبو ريدة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". Advertisements ويحتفظ في الوقت الحالي هاني أبو ريدة بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك في نظيره الإفريقي. وأشار مستشار هاني أبو ريدة الإعلامي إلى أن رئيس الاتحاد المصري السابق لن يدخل سباق رئاسة الاتحاد الإفريقي، مكتفياً بمقعده في عضوية المكتب التفنيذي. وعن أسباب عدم الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي، أشار طنطاوي إلى أنه سيتم الإعلان عنها لاحقاً، دون توضيح التوقيت، أو التلميح لسبب ما.

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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن السبب لاحقاً.. أبو ريدة لن يترشح لرئاسة كاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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