خاص.. وكيله يرد.. هل ينتقل فرجاني ساسي إلى بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي
أكد مهند عون وكيل التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، أن الأخبار المتداولة عن انتقاله إلى نادي بيراميدز غير صحيحة.
وقال مهند عون في تصريحات خاصة لمصراوي: "توقيع ساسي لبيراميدز؟ غير صحيح بالمرة".
واختتم وكيل فرجاني ساسي تصريحاته: "كلام صحافة".
وكان مصدر بالزمالك، قال في تصريحات خاصة سابقة لمصراوي إن هناك اتفاق مبدئي مع ساسي على تجديد عقده المقرر نهايته بنهاية الموسم المقبل.
وأضاف المصدر إلى أن حسم ملف التجديد سيتم عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وانتقل ساسي إلى صفوف الزمالك مطلع موسم 18/19 قادمًا من النصر السعودي، وخاض البالغ من العمر 28 عامًا 74 مباراة بقميص الفريق الأبيض في مختلف البطولات (سجل 13 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة).
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