مران المنتخب.. صلاح يتدرب لأول مرة تحت قيادة البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اكتملت صفوف المنتخب في ثاني أيام المعسكر المغلق استعدادا لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022، بعد انضمام كل من محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، المحترفين في أوروبا.

ويستضيف المنتخب نظيره التوجولي يوم 14 نوفمبر الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.

وشارك محمد صلاح في المران بعدما جاء إلى مصر في الطائرة القادمة من لندن أمس السبت، حيث تدرب مع بقية زملائه في المنتخب على ملعب استاد القاهرة، للمرة الأولى تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني للفراعنة.

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وبات هذا المران الأول لنجم ليفربول الإنجليزي مع منتخب مصر منذ نهاية مشوار الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بشهر يونيو الماضي، حين ودّع المنتخب البطولة على أرضه من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا (0-1).

وكان صلاح انضم إلى معسكر المنتخب في شهر نوفمبر الماضي، لكنه لم يشارك في التدريبات بسبب الإصابة التي أبعدته عن خوض مواجهتي مصر ضد كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية، واللتان انتهت نتيجتهما بالتعادل.

ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول في المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة.