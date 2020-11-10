بالفيديو.. ميدو يُشارك في حملة وزارة الرياضة لنبذ التعصب الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شارك أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، في الحملة التي أطلقها وزير الرياضة أشرف صبحي لنبذ التعصب الكروي.

ومن جانبه قال ميدو، عبر مقطع فيديو نشره المتحدث باسم وزارة الرياضة:"أعلم قدر أهمية المباراة وأن الجميع يريد فريقه يفوز بالمباراة ولكن أخر شيء نريده هو أن يكون هناك تعصب".

وأتم ميدو كلمته بـ :"حب فرقتك، موت عشان فرقت ولكن نحي من يفوز في النهاية ومن يُهزم نخبره ماعليه فعله ليفوز في المرة المقبلة، شجع فريقك وكون مخلص له ولكن احذر أن تكون متعصباً".

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وكان وزير الشباب الرياضة، أشرف صبحي، قد أطلق مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أي نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

وقدم وزير الرياضة الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروي، وتركيز الجماهير في تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى لا سيما مع قرب إقامة المباراة القارية المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا في محفل إفريقي تستضيفه مصر يوم 27 نوفمبر الجاري.

وطالب الوزير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأهلي والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية، وعدم التجاوز في حق الغير، وخلق حالة من الدعم للفريقين في إطار من التشجيع المثالي؛ لنضرب نموذجاً يحتذى به أمام مختلف الدول التي تحرص على متابعة أجواء ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الإفريقية في كرة القدم.