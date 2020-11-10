هجوم منتخب مصر.. هل يحل البدري "المعضلة الأكبر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يتطلع المنتخب المصري لتعويض بدايته الباهتة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، حين يواجه منتخب توجو بعد أن اعتمد حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، القائمة النهائية للفريق المنافس في المجموعة السابعة.

ويستضيف المنتخب نظيره التوجولي يوم 14 نوفمبر الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.

ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول في المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة.

المعضلة الأكبر

لم يسجل فريق حسام البدري سوى هدف وحيد في التصفيات بالتعادل (1-1) مع كينيا بقدم محمود كهربا الذي تم استبعاده من القائمة، كما حمل هدفي المنتخب خلال وديتي بوتسوانا وليبيريا توقيع لاعب الوسط حمدي فتحي.

منذ فترة طويلة، يُعاني منتخب مصر دائماً في مركز رأس الحربة، في ظل اعتماد الأندية المحلية خلال أغلب الفترات على المهاجم الأجنبي، لكن في الفترة الأخيرة ظهرت المنافسة بين أكثر من اسم للاعتماد عليه في هذا المركز.

ووقع اختيار البدري في قائمة المنتخب على أربعة أسماء في مركز رأس الحربة، وهم: أحمد حسن "كوكا" المحترف بأولمبياكوس اليوناني، مصطفى محمد من الزمالك، حسام حسن مهاجم سموحة، ومحمد شريف لاعب الأهلي العائد من الإعارة.

Advertisements

فترة تألق

يعيش كوكا حالة من التوهج على الأراضي اليونانية حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفين في الدوري اليوناني الذي يحتل فيه وصافة الهدافين، كما أحرز هدفا في دوري أبطال أوروبا قاد به فريقه لفوز قاتل ضد مارسيليا الفرنسي.

أما مصطفى محمد فسجل 16 هدفا هذا الموسم مع الزمالك، بواقع 11 في الدوري و6 في دوري أبطال إفريقيا ليساهم في تأهل الأبيض لنهائي المسابقة القارية، كما كان هدافًا لبطولة أمم إفريقيا 2019 تحت 23 عاما برصيد أربعة أهداف.

وفرض محمد شريف نفسه مع إنبي في الموسم المنقضي للدوري باحتلاله وصافة الهدافين برصيد 14 هدفا، ليتم استدعاء صاحب الـ24 عاما لمنتخب مصر لأول مرة، كما تألق حسام حسن في صفوف سموحة بتسجيل 10 أهداف.

وبعيدا عن مركز رأس الحربة، يتمتع البدري بوفرة ذات جودة عالية في الخط الهجومي، بوجود كل من محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحي، محمد مجدي "أفشة"، عبد الله السعيد، أحمد سيد "زيزو" والنجم المتألق محمد صلاح.

الهجوم الأقرب

قد يختلف البعض أو يتفق حول أحقية أي من لاعبي الخط الأمامي في المشاركة أمام توجو، في ظل وجود تريزيجيه ورمضان في مركز الجناح الأيسر، أفشة والسعيد في مركز صانع الألعاب، بالإضافة إلى زيزو وصلاح في الجبهة اليمنى.

ولكن قياسًا على المستويات التي قدمها اللاعبون في الفترة السابقة يمكننا الاختيار، حيث يبدو أن حسام البدري سيتجه للاعتماد على تريزيجيه كجناح أيسر بجوار عبدالله السعيد كصانع ألعاب، ولا خلاف حول صلاح نجم المنتخب.

وفي رأس الحربة، لم تتبين بعد هوية اللاعب الأقرب لقيادة الهجوم، فهل سيتم الاعتماد بشكل أساسي على مصطفى محمد الذي صرح البدري أنه بحاجة لمزيد من العمل، أم سيدفع بكوكا الذي لا يقدم نفس مردوده الأوروبي مع المنتخب؟