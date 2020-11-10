بالصور.. وزير الرياضة يدعم المنتخب قبل مواجهتي توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

زار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معسكر منتخب مصر، وتدريباته التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق ودعمه قبل مواجهتي توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

ويلعب المنتخب المصري مع توجو في القاهرة يوم 14 من الشهر الجاري، قبل أن يواجه المنتخب نفسه في بلاده يوم 17 نوفمبر الحالي، في محاولة لتصدر المجموعة بعد أربع جولات.

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ونقل أشرف صبحي دعم القيادة السياسية لمنتخب مصر خلال زيارته، وأكد على ثقته في المنتخب وقدرته على تحقيق الهدف المطلوب، كما حث اللاعبين على بذل أقصى مجهوداتهم أمام توجو للتأهل إلى البطولة المقبلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة لحسام البدري المدير الفني واللاعبين أن الشارع المصري ينتظر انجازاً جديداً من منتخب بلاده بتحقيق الانتصارات والوصول إلى كأس الأمم الإفريقية لحصد لقبها في النسخة المقبلة.

وشكر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، وزير الشباب والرياضة على مجهوده في متابعة المنتخب المصري ودعمه للفريق في هذا التوقيت.