رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن مد القيد للدوري الممتاز حتى 30 نوفمبر

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن مد القيد لأندية الدوري الممتاز حتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

قال العطار في تصريحات خاصة،

إن اتحاد الكرة اتخذ قراره دعما لفريقي الأهلي والزمالك قبل اللقاء الذي يجمع بينهما يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وواصل أن مد القيد سيسمح للناديين بالاستفادة في النهائي من اللاعبين الذي يرغبون في رحيلهم، على أن يستغنوا عنهم بعد المباراة النهائية.