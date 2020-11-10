رسمياً.. هاني ابو ريدة يترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ كاف

قدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي أوراق ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي في الكاف. وقرر ابو ريدة عدم خوض الانتخابات على مقعد رئاسة حيث يغلق باب الترشيح بعد غد، فيما تجرى الانتخابات 21 مارس المقبل بالمغرب. الانتخابات على مقعد رئاسة حيث يغلق باب الترشيح بعد غد، فيما تجرى الانتخابات 21 مارس المقبل بالمغرب. يترشح على انتخابات رئاسة الكاف حتى الآن كلا من: احمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني وأحمد احمد رئيس الكاف الحالي وباتريس موتسيبي رئيس نادي صنداونز والايفواري جاك انوما رئيس اتحاد كوت ديفوار السابق والسنغالي اوجستين سنجور.

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