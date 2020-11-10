غداً.. بيراميدز يقدم مدربه الجديد في مؤتمر صحفي

أعلن نادي بيراميدز أنه سيقوم بتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي غداً الأربعاء في مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بستاد الدفاع الجوي. المؤتمرات بستاد الدفاع الجوي. ويعقد المؤتمر في الثانية ظهراً، وهو المؤتمر الذي يشهد تقديم لاعب جديد سيتم المشف عنه خلال المؤتمر. لاعب جديد سيتم المشف عنه خلال المؤتمر. وكان بيراميدز قد عقد مؤتمراً صحفياً مساء أمس الإثنين لتقديم أحمد فتحي الذي انضم للفريق بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

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