الاتحاد السكندري يدعم فريق السلة بـ معتز حسني

تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب مُعتز حسنى ( 25 ) عامًا، وأحد أبناء زعيم الثغر خلال مراحل الناشئين المختلفة، قبل أن ينتقل للدارسة والاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي، وعاد اللاعب من جديد لينضم لسلة زعيم الثغر

وكتيبة نجوم الفريق أبطال مصر والعرب.

ويُجيد "مُعتز" اللعب في مركز لاعب الارتكاز، وعقب إشادة الكابتن أحمد مرعى المدير الفنى و الكابتن عمرو السبخى المدرب العام باللاعب وإمكاناته الفنية توصل حازم الرجال أمين

الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغه أتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم.

و يأتى التعاقد مع العملاق مُعتز حسنى "208 سم" في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق استعدادا للبطولات المحلية التي يحمل لقبها نادى الاتحاد السكندرى والبطولات الأفريقية والعربية التي يشارك فيها زعيم الثغر هذا الموسم.