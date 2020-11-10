رسميًا.. طارق العشري مديرًا فنيًا للطلائع خلفًا لـ"بسيوني"

أعلن أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش، تعيين طارق العشرى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لعبد الحميد بسيونى الذى انتهت علاقته مع ناديه اليوم، وكان مدير الكرة بطلائع الجيش قد أعلن إنتهاء علاقة ناديه مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق انتهت بشكل رسمى اليوم بشكل ودى.

ويضم تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريقه عقب رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، كلًا من طارق العشرى مديرًا فنيًا ومحمود عطا مدرب عام وياسر على مدرب مساعد وعبدالحليم كامل مخطط أحمال وسيد السويركى مدرب حراس مرمى، يسرى عرفان مديرًا إداريًا، محمد مختار مدير شئون

اللاعبين، إيهاب هلال إداريًا، دكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى، دكتور محمد الأسيوطى أخصائى تأهيل وإصابات ملاعب، ياسر شبل "مدلك"، عمر عبد العزيز "مدلك"، حسين صديق "مدلك".

وفاز فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى تحقيق الفوز على فريق حلوان العام بهدفين دون رد فى أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد والتى أقيمت عصر اليوم على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، وسجل هدفى الطلائع أحمد علاء وإبراهيما كونيه.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ست صفقات حتى

الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي إسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح لفريق البنك الأهلى.