علمت بوابة "الوفد" أن عضو مجلس إدارة أحد الأندية الكبرى ينوي الهروب خارج البلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، أو خلال ساعات، بعد أن تم رصد عدد من الأحكام والمخالفات المالية ضده.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قد صرح أن لجان التفتيش في عدد من الأندية والاتحادات رصدت مخالفاتكثيرة في عدد كبير منهم، وفور الانتهاء من عملية التفتيش، سيتم إرسال تقرير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، للتصرف طبقًا للقوانين واللوائح.
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يتابع مع ممثلي لجان التفتيش من المختصين والخبراء ممنيملكون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التفتيش والرقابة على جميع الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات.
وفي انتظار عرض اللجنة آخر التطورات الخاصة بسير العمل وفحص الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بالكثير من الهيئات الرياضية ومنها أندية الأهلي والزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية وبعض الاتحادات منها المصارعة والتجديف وغيرها من الكثير من الهيئات الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن هروب عضو مجلس إدارة نادي كبير خارج البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.