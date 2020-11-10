أنباء عن هروب عضو مجلس إدارة نادي كبير خارج البلاد

علمت بوابة "الوفد" أن عضو مجلس إدارة أحد الأندية الكبرى ينوي الهروب خارج البلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، أو خلال ساعات، بعد أن تم رصد عدد من الأحكام والمخالفات المالية ضده.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قد صرح أن لجان التفتيش في عدد من الأندية والاتحادات رصدت مخالفات

كثيرة في عدد كبير منهم، وفور الانتهاء من عملية التفتيش، سيتم إرسال تقرير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ، للتصرف طبقًا للقوانين واللوائح.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يتابع مع ممثلي لجان التفتيش من المختصين والخبراء ممن

يملكون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التفتيش والرقابة على جميع الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات.

وفي انتظار عرض اللجنة آخر التطورات الخاصة بسير العمل وفحص الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بالكثير من الهيئات الرياضية ومنها أندية الأهلي والزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية وبعض الاتحادات منها المصارعة والتجديف وغيرها من الكثير من الهيئات الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية.