سلمان الفرج يغادر معسكر المنتخب السعودي

غادر سلمان الفرج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكر المنتخب السعودي بالرياض. وجاء ذلك بعد موافقة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للاخضر على مغادرة ‏الفرج المعسكر من أجل الاطمئنان على والده والذي تعرض لوعكة صحية. مغادرة ‏الفرج المعسكر من أجل الاطمئنان على والده والذي تعرض لوعكة صحية. اختتم المنتخب السعودي تدريباته الجماعية مساء امس تحت قيادة هيرفي رينارد علي ملعب الامير فيصل بن فهد. قيادة هيرفي رينارد علي ملعب الامير فيصل بن فهد. يستضيف المنتخب السعودي نظيره منتخب جامايكا وديا خلال يومين 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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