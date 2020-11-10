سوق الانتقالات| الصفقة الثامنة.. الوداد يضم مهاجم منتخب تنزانيا!

نجح نادي الوداد البيضاوي في التعاقد مع مهاجم الدفاع الحسني الجديدي، التنزاني سايمون مسوفا، لينضم اللاعب لصفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الجاري.

وذكرت مصادر مغربية، بأن ماسوفا وقع عقدًا رسميًا مع نادي الوداد لمدة 4 سنوات قادمة، بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين إدارة النادي برئاسة سعيد الناصيري.

ويتواجد مسووفا حاليًا في معسكر تدريبي بتركيا رفقة منتخب تنزانيا، وسيتواجد في المغرب خلال الفترة المقبلة، من أجل إنهاء باقي إجراءات الصفقة بشكل رسمي.

وأصبح موسوفا ثامن صفقات الوداد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، بعد التعاقد مع كل من محمد فرحان ولاعب خط الوسط الدفاعي أيوب المودن، والمدافع الأيسر أمين أبو الفتح، والظهير الأيمن زكرياء كياني ومتوسط الميدان أنس سرغات، وصانع الألعاب أيوب سكومة، والمهاجم أيوب الكعبي، والظهير الأيسر الليبي مؤيد اللافي.

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