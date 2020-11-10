رسميًا.. طارق العشري يخلف عبد الحمد بسيوني في طلائع الجيش

قررت إدارة نادي طلائع الجيش، قبول استقالة عبد الحميد بسيوني من منصب المدير الفني للفريق، وتعيين طارق العشري بدلا منه بشكل رسمي.

وكان بسيوني قد أعلن رحيله بشكل رسمي من تدريب طلائع الجيش، على الرغم من الاتفاق على استمراره خلال الموسم المقبل، بعدما نجح في قيادة الفريق العسكري الموسم المنصرف، علاوة على تقديم مستوىات جيدة مكنته من إقصاء بيراميدز من بطولة كأس مصر، والوصول إلى المربع الذهبي.

واتفق طلائع الجيش مع طارق العشري على تولي مهمة المدير الفني للفريق، حيث سيبدأ مهام عمله بدءًا من تدريبات الأربعاء، استعدادًا لانطلاقة الدوري المصري في نسخته الجديدة (2020-2021).

وقدم مسئولو طلائع الجيش الشكر إلى بسيوني، بعد المجهود الذي بذله خلال الموسم الماضي، حيث تم فسخ العقد بالتراضٍ بين الطرفين.

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