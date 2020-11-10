أخبار برشلونة | وكيل أعمال جريزمان يصف ميسي بالإرهابي والمتسلط!

شن وكيل أعمال أنطوان جريزمان السابق “إيريك أولهاتس” هجومًا عنيفًا على نجم برشلونة ليونيل ميسي في مقابلة مع فرانس فوتبول واصفاً إياه بصاحب النظام الارهابي والشخص المتسلط داخل أسوار النادي الكتالوني.

وقال أولهاتس في تصريحات نارية : “وصل أنطوان إلى ناد متعثر حيث يسيطر ميسي على كل شيء. إنه إمبراطور وملك في نفس الوقت، ولم يرى ميسي وصول أنطوان بعين طيبة”.

ويرى اولهاتس من وجهة نظره أن نجم وقائد برشلونة ليو ميسي لم يتصرف بشكل مناسب مع الفرنسي جريزمان بعد وصوله من أتلتيكو مدريد صيف 2019.

وتابع اولهاتس حديثه بالقول : “موقفه كان مؤسفًا، لقد جعل [جريزمان] يشعر بذلك. لقد سمعت دائمًا أنطوان يقول إنه لا توجد مشكلة مع ميسي، لكن العكس هو ما يحدث. نظامه إرهابي. إما أن تكون معه أو أنك ضده”.

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ولم يتوقف اولهاتس عند هذا الحد وتحدث أيضًا عن أفكاره حول الاسباب التي دفعت ميسي لطلب مغادرة كامب نو هذا الصيف، ويرى أن النجم الارجنتيني كان يحاول جس النبض بخصوص استمرار سيطرته على غرف الملابس من عدمها.

وأوضح وكيل أعمال جريزمان السابق “في نظري، قال ميسي إن يريد المغادرة ليرى الدور الذي لا يزال يلعبه كلاعب في صنع القرار، فيما يتعلق باللاعبين الذين وصلوا والذين غادروا، لكنه بقي في النهاية ميسي الكلاسيكي!”.

وختم حديثه بالقول: “ميسي جيد في الملعب كما هو سيء خارج الملعب. برشلونة يعاني منذ فترة. كان هناك سرطان في ذلك النادي، ومن الواضح أنه يترك بعض العلامات”.

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