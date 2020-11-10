سوق الانتقالات| الزمالك يتراجع عن ضم مدافع بيراميدز ويرفض العراقي

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك، عن تراجع إدارة النادي، في التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق بيراميدز “رجب بكار” والذي كان قد اتفق بشكل مبدئي مع المشرف العام على الكرة “أمير مرتضى منصور” من أجل الانضمام لصفوف الفريق الأبيض، خلال الموسم القادم.

ويرغب رجب بكار في الرحيل عن صفوف بيراميدز، خاصة أنه لا يشارك بصفة أساسية منذ بداية الموسم المنصرم علاوة على التعاقد مع أحمد فتحي قادما من صفوف الأهلي سيضعف فرص مشاركته في المباريات.

ويتواجد داخل بيراميدز حاليا في مركز الظهير الأيمن كل من أحمد فتحي وعمر جابر وأحمد توفيق، وبالتالي باتت فرصة رجب بكار مستحيلة في البقاء داخل النادي، ولذلك يكثف من مفاوضاته مع بعض الأندية، حيث تلقى عرضا من نادي الاتحاد السكندري للتعاقد معه سواء بالبيع أو الإعارة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب التونسي “حمزة المثلوثي” قادما من الصفاقسي التونسي، وقام بتمديد عقد حازم إمام لموسمين، كما قام بتصعيد الناشئ أحمد عيد الذي شارك أساسيا في بعض المباريات المحلية والإفريقية وظهر بمستوى جيد خلال المواجهات التي شارك فيها.

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كما صرفت إدارة الزمالك النظر عن ضم كريم العراقي، ظهير أيمن المصري البورسعيدي، والذي تم عرضه على النادي الأبيض.

ولم يعلن الزمالك أي صفقة رسمية حتى الآن، رغم مفاوضاته في وقت سابق مع أكثر من لاعب بينهم ثنائي بيراميدز عبدالله بكري ونبيل عماد “دونجا”.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، وهي المباراة التي تحدد لها ستاد برج العرب مكانًا لاستضافتها، لكن تصريحات وزير الرياضة “أشرف صبحي” خلال الساعات الماضية، بأن المباراة سيتم نقلها إلى ستاد القاهرة الدولي.

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