رونالدو جاهز للمشاركة مع المنتخب البرتغالي 

أكد مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس أن قائده نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو جاهز للمشاركة مع بلاده في مباراة الأربعاء الودية ضد أندورا، إضافة إلى المباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا بطلة العالم ووصيفتها كرواتيا.



وقال سانتوس إن رونالدو "تمرن طبيعياً مع زملائه، وبالتالي إذا أردت ذلك (إشراكه)، هو جاهز لخوض المباريات الثلاث المقبلة"، كاشفاً أن نجم فريق السيدة العجوز "لا يشعر بأي أوجاع. أعلم منذ الأحد بأنه لا يعاني من أي مشكلة، ولا شيء يمنعه من التمرن بشكل طبيعي".



وخرج رونالدو الأحد من الملعب قبل ربع ساعة على نهاية مباراة فريقه يوفنتوس مع مضيفه لاتسيو (1-1) في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي، بعدما تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن.



وسيلتقي ابن الـ35 عاماً ورفاقه في المنتخب البرتغالي بطل أوروبا وبطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، الأربعاء مع أندورا في لشبونة التي تحتضن أيضا مباراة السبت ضد فرنسا قبل الانتقال إلى سبليت لمواجهة كرواتيا بعدها بثلاثة أيام.