شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يمدد عقد لاعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اسنقر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، على تمديد عقد كريم يحيى لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي ليستمر في الاتحاد حتى صيف 2023.

وجاء ذلك، وفق رغبة حسام حسن، المدير الفني للفريق، الذي يرى أن اللاعب ما زال صغيرا ويمكنه العطاء لفترة طويلة.

ووقع يحيى على العقد الجديد، بحضور محمد مصيلحي، رئيس النادي، وإبراهيم حسن، مدير الكرة.