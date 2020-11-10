شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للأهلاوية.. حسين الشحات يعود للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك حسين الشحات نجم الأهلي المصري، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وانتظم الشحات، في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية.
واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية الشحات قبل انطلاق المران، وشارك في تدريبات اليوم لتجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات أبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري، إلى جانب التحديات المحلية الأخرى.
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