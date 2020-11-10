شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين من المقاصة على رأسهم محمد ابراهيم ينضمون لسراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة، أن بيع عدد من لاعبي الفريق لنادي سيراميكا كليوباترا،وقال هويدي في تصريحات إعلامية "قررنا بيع 5 نجوم من الفريق، وهم محمد إبراهيم وأحمد سامي ومحمد توني وأحمد محسن ومحمد مسعد"،وأضاف: "نبحث تعويض هذه العناصر من خلال الحصول على خدمات 5 عناصر من القسم الثاني، لتعويض رحيل النجوم عن الفريق الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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