شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف عن مدربه الجديد وصفقة رابعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم نادي بيراميدز مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الأربعاء باستاد الدفاع الجوي، كما يقدم نادي بيراميدز لاعبه الجديد والذي سيتم الكشف عنه خلال نفس المؤتمر. وسيكون المؤتمر في الثانية من ظهر الأربعاء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي وكان بيراميدز قد تعاقد مع الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي.
الجدير بالذكر أن بيراميدز قد أعلن رحيل الكرواتي انتي تشاتشيتش عقب خسارة الفريق لقب الكونفدرالية الأفريقية.
وحقق بيراميدز المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري ليشارك في النسخة المقبلة من الكونفدرالية.
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