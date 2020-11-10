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اصابة بنزيما تثير القلق في ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

تثير اصابة المهاجم الفرنسي كريم ​بنزيما​ حالة من الرعب داخل ​ريال مدريد​ بعد خروجه مصابًا من مواجهة فالنسيا الأخيرة بالدوري الإسباني.

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وغادر بنزيما أرضية الملعب في الدقيقة 76 من المباراة التي خسرها الريال 1 - 4 وسط غموض حول حجم إصابته.

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت عن قيام اللاعب باختبارات مكثفة من أجل تحديد موقفه بعد شعوره بحالة من عدم الراحة الفترة الأخيرة.

وأشارت الفحوصات إلى أن بنزيما يعاني فقط من زيادة طفيفة في الحمل البدني ومن المتوقع غيابه لفترة لا تزيد عن أسبوع قبل العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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