اصابة بنزيما تثير القلق في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

تثير اصابة المهاجم الفرنسي كريم ​بنزيما​ حالة من الرعب داخل ​ريال مدريد​ بعد خروجه مصابًا من مواجهة فالنسيا الأخيرة بالدوري الإسباني.

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وغادر بنزيما أرضية الملعب في الدقيقة 76 من المباراة التي خسرها الريال 1 - 4 وسط غموض حول حجم إصابته.

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت عن قيام اللاعب باختبارات مكثفة من أجل تحديد موقفه بعد شعوره بحالة من عدم الراحة الفترة الأخيرة.

وأشارت الفحوصات إلى أن بنزيما يعاني فقط من زيادة طفيفة في الحمل البدني ومن المتوقع غيابه لفترة لا تزيد عن أسبوع قبل العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.