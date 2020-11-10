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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نوير: لم نختبر موسماً مماثلاً من قبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
أشار حارس مرمى منتخب المانيا وبايرن ميونيخ مانويل نوير إلى أن اللاعبين الكبار لم يحظوا بفرصة لالتقاط أنفاسهم، ويجدون أنفسهم مضطرين إلى خوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام.
وصرح نوير لموقع "سبورتبازر": "لم نختبر موسماً مماثلاً من قبل، ونأمل ألا يكون هناك واحد آخر على هذا الشكل".
وأضاف "بعض التدريبات لم تعد ممكنة، ليست هناك فترة للتعافي بعد المباريات، بل هناك قليل من الأمور التكتيكية، الحصة التدريبية الأخيرة، وبعدها نصل إلى المباراة التالية على البرنامج".
وختم نوير "كلاعبين لا يجب أن نتذمر، حتى لو وصلنا إلى أقصى حدودنا، منِحنا فرصة للعب، خلافاً للعديد من الرياضات الأخرى، نحن سعداء للغاية بهذا الأمر، ما عليكم سوى النظر إلى لاعبي كرة القدم الهواة .. أو انظروا إلى الرياضات الأخرى".
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