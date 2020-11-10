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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استاد القاهرة يستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
اكد وزير الشباب والرياضة المصري اشرف صبحي أن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بين الزمالك والاهلي المصريين سيقام على استاد القاهرة الدولي معربًا عن سعادته كون النهائي مصري خالص.
النهائي الإفريقي من المقرر أن يقام في 27 تشرين الثاني الجاري وسيجمع بين الأهلي والزمالك بعدما أطاح كل منهما بالوداد والرجاء المغربيين على الترتيب.
وقال وزير الرياضة: "شيء مشرف لمصر أن يتأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري الأبطال المباراة ستقام على استاد القاهرة وأشكر الاتحاد المصري لكرة القدم على جهوده خلال هذه الفترة".
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