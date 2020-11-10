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استاد القاهرة يستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

اكد وزير الشباب والرياضة المصري اشرف صبحي أن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بين ​الزمالك​ و​الاهلي​ المصريين سيقام على ا​ستاد القاهرة​ الدولي معربًا عن سعادته كون النهائي مصري خالص.

النهائي الإفريقي من المقرر أن يقام في 27 تشرين الثاني الجاري وسيجمع بين الأهلي والزمالك بعدما أطاح كل منهما بالوداد والرجاء المغربيين على الترتيب.

وقال وزير : "شيء مشرف لمصر أن يتأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري الأبطال المباراة ستقام على استاد القاهرة وأشكر الاتحاد المصري لكرة القدم على جهوده خلال هذه الفترة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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