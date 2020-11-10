استاد القاهرة يستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

اكد وزير الشباب والرياضة المصري اشرف صبحي أن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بين ​الزمالك​ و​الاهلي​ المصريين سيقام على ا​ستاد القاهرة​ الدولي معربًا عن سعادته كون النهائي مصري خالص.



النهائي الإفريقي من المقرر أن يقام في 27 تشرين الثاني الجاري وسيجمع بين الأهلي والزمالك بعدما أطاح كل منهما بالوداد والرجاء المغربيين على الترتيب.

وقال وزير الرياضة: "شيء مشرف لمصر أن يتأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري الأبطال المباراة ستقام على استاد القاهرة وأشكر الاتحاد المصري لكرة القدم على جهوده خلال هذه الفترة".