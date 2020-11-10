اخبار الرياضه

تغريم ريبيري وفوليتش بسبب التحايل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تغريم ريبيري وفوليتش بسبب التحايل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غرامة مالية على مهاجم نادي ​فيورنتينا​، ​فرانك ريبيري​ ومدافع كروتوني، ​ميلوش فوليتش​ بسبب التحايل على التحكيم.

Advertisements

وقررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تغريم ريبيري وفوليتش 2000 يورو، بسبب التحايل على الحكم، والسقوط دون تدخل في منطقة الجزاء.

وجاءت عقوبة النجم الفرنسي خلال تحايله أثناء مباراة فيورنتينا الأخيرة أمام بارما (0-0) في .

وفي سياق متصل أوقفت اللجنة التأديبية مدرب بولونيا ريكاردو بيغون مباراة واحدة بسبب الاحداث التي رافقت مواجهة فريقه مع نابولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغريم ريبيري وفوليتش بسبب التحايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا