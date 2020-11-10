تغريم ريبيري وفوليتش بسبب التحايل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غرامة مالية على مهاجم نادي ​فيورنتينا​، ​فرانك ريبيري​ ومدافع كروتوني، ​ميلوش فوليتش​ بسبب التحايل على التحكيم.

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وقررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تغريم ريبيري وفوليتش 2000 يورو، بسبب التحايل على الحكم، والسقوط دون تدخل في منطقة الجزاء.

وجاءت عقوبة النجم الفرنسي خلال تحايله أثناء مباراة فيورنتينا الأخيرة أمام بارما (0-0) في الدوري الإيطالي.

وفي سياق متصل أوقفت اللجنة التأديبية مدرب بولونيا ريكاردو بيغون مباراة واحدة بسبب الاحداث التي رافقت مواجهة فريقه مع نابولي.