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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة رئيس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بسبب العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
اعلن رئيس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم استقالته من منصبه بعد استجوابه أمام لجنة تابعة لمجلس العموم معنية بالإشراف على الرياضة بعد إشارته سابقا بشكلٍ غير لائق للاعبي كرة القدم من ذوي البشرة الملونة.
واستعمل كلارك كلمة اللاعبون الملونون في ذكره للاعبي البشرة السوداء وهو امر لا يحدث لاول مرة في الكرة الانكليزية.
وقال كلارك: كلامي كان غير مقبولا ولم اتنبه لما قلته والان علي المضي قدما والبحث عن شيء اخر لاقوم به.
يذكر ان كلارك هو ايضا نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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