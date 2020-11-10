شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة رئيس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بسبب العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 اعلن رئيس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم استقالته من منصبه بعد استجوابه أمام لجنة تابعة لمجلس العموم معنية بالإشراف على الرياضة بعد إشارته سابقا بشكلٍ غير لائق للاعبي كرة القدم من ذوي البشرة الملونة.

Advertisements واستعمل كلارك كلمة اللاعبون الملونون في ذكره للاعبي البشرة السوداء وهو امر لا يحدث لاول مرة في الكرة الانكليزية. وقال كلارك: كلامي كان غير مقبولا ولم اتنبه لما قلته والان علي المضي قدما والبحث عن شيء اخر لاقوم به. يذكر ان كلارك هو ايضا نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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