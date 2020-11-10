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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة الاستئناف الرياضية ترفض احتجاج نابولي وتؤكد فوز يوفنتوس بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
رفضت محكمة الاستئناف الرياضية احتجاج نادي نابولي، وخصم نقطة واحدة، حيث تم الحكم بأنهم انتهكوا بروتوكول كوفيد 19 برفضهم السفر إلي مدينة تورينو.
وتشير صياغة الرفض إلى أن نابولي يستحق العقوبة لأنه لم يكن من المستحيل على الإطلاق بالنسبة لهم المشاركة في المباراة، وبدلاً من ذلك دفع الوضع في هذا الاتجاه بطريقة طوعية ومحددة مسبقًا.
وأشار الحكم إلى أن سلوك نابولي خلق حجة فعلية لأنفسهم بعدم خوض المباراة امام يوفنتوس، حيث كان سلوكهم في الأيام التي سبقت المباراة يهدف بالفعل إلى عدم اللعب، مع انتهاك واضح للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها العدالة الرياضية.
ومن المتوقع ان يتقدم نابولي باستئنافًا آخر أمام اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية CONI وربما حتى في المحاكم المدنية.
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