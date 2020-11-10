شكرا لقرائتكم الأهلي يحذر علي معلول من "هوجة" كورونا في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي مع الدولي التونسي على معلول خلال الساعات الماضية هاتفياً وطالبه بالحفاظ على نفسه من "جائحة" كورونا التى تجتاح الموجة الثانية منها العالم حالياً ونشطت بوضوح في بعض الدول العربية كالمغرب وتونس.

وطالب عبد الحفيظ معلول بإتباع كافة الأجراءات الإحترازية للحفاظ على نفسه سواء من كورونا أو الإصابة حتى لا يفقده الفريق في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك.

وأعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس قائمة فريقه لمواجهتي تنزانيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2022 يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، وشهدت تواجد علي معلول ظهير أيسر الأهلي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك.

وشهدت القائمة عودة مارك اللمطي بالإضافة لاستدعاء حارس مرمى ران الفرنسي الياس الدامرجي، وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: فاروق بن مصطفى – معز بن شريقية - ايمن دحمان - الياس الدامرجي

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خط الدفاع : وجدي كشريدة – محمد دراغر –ياسين مراح- ديلان براون-نسيم هنيد –منتصر الطالبي –اسامة الحدادي-علي معلول

خط الوسط : فرجاني ساسي – الياس السخيري-انيس بن سليمان –ايمن بن محمد –محمد امين بن عمر-سيف الدين الخاوي-نعيم السليتي-مارك اللمطي-الياس الجلاصي-حمزة رفيع-سعد بقير

الهجوم : وهبي الخزري-نبيل مقني – يوسف المساكني

ويتصدر تونس ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين ويأتي ليبيا وتنزانيا في المركز الثاني والثالث بـ3 نقاط وأخيرا غينيا الاستوائية بدون رصيد.