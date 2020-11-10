شكرا لقرائتكم محمد شبانة: "محمد صلاح مش على رأسه ريشه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " اليوم السابع أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و منتخب مصر أصبح " من علية القوم في الكرة " ومن أفضل 10 لاعبين في العالم ويتعامل معاملة النجوم في أي مكان يتواجد به وهذا أمر طبيعي بعد الإنجازات التي حققها اللاعب مع ناديه ليفربول ومنها الفوز بدوري أبطال أوروبا و الفوز بالدوري الإنجليزي و ثالث أفضل لاعب في العالم و أفضل لاعب في أفريقيا مرتين.

تابع الإعلامي شبانة عبر برنامج " مع شبانه " أن تكريم اتحاد الكرة لمحمد صلاح نجم ليفربول "لأنه ليس على رأسه ريشة " بل على ما يحققه اللاعب من إنجازات له و للكرة المصرية ستظل مئات السنين نتحدث عنها في مصر و العالم ، وما زال لديه العديد من الألقاب يستطيع اللاعب تحقيقها.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.