شكرا لقرائتكم رسميا.. غزل المحلة يضم محمود معاذ لاعب سموحة لمدة موسم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة سموحة على انتقال محمود معاذ الظهير الأيسر للفريق إلى نادى غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد موافقه أحمد سامى المدير الفنى للفريق ، وكان فرج عامر رئيس نادى سموحه قد رفض انتقال اللاعب رغم تلقيه العديد من العروض بسبب ضعف المقابل المادى إلا أن إصرار اللاعب على الرحيل هو الدافع على الموافقة نظرا لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى بعد ابتعاده تماما عن اللعب مع الفريق

يذكر أن محمود معاذ لم يشارك مع فريق سموحه طوال الفتره الماضية لوجود أحمد ابو الفتوح ومحمد الترهونى كمنافسين للمشاركة فى الجهة اليسرى.

Advertisements

وأبدى محمود معاذ سعادته للانتقال الى غزل المحله مؤكدا أنه سينضم لتدريبات الفريق ابتداء من السبت المقبل .

من ناحية أخرى تلقى الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى عرضاً من نادى سموحة لاستعارته لمدة موسم تبدأ منذ فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويأتى العرض السكندرى للجناح الأنجولى بعدما بات رحيله عن صفوف القلعة الحمراء أمراً نهائياً وسيتم الاستغناء عنه فى غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل قيد المغربى بدر بانون بدلاً منه فى قائمة الموسم الجديد.

وينضم عرض سموحة لعدة عروضا تلقاها الجناح الأنجولى خلال الفترة الماضية منها عروضاً محلية وأخرى من أفريقيا وتحديداً من أول أغسطس الأنجولي بجانب عروض من البرازيل التى كان يلعب فيها جيرالدو قبل تجربته مع أول أغسطس الأنجولي الذي إنتقل منه اللاعب للأهلي الصيف الماضي.