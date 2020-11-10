شكرا لقرائتكم عقد مروان محسن الجديد يثير أزمة في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار العقد الجديد لمروان محسن أزمة في النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وقد تشهد الأيام المقبلة حالة تصعيد من اللاعب أو النادي، وتحدث مروان محسن مع مسئولين في الأهلي عن مصير عقده الذي قام بتجديده قبل عدة أشهر ولم يتم الإعلان عنه ولا توثيقه حتى الأن.

وتحيط بمروان محسن مخاوف كبيرة من عدم توثيق عقده الذى وقعه قبل أربعة أشهر، خاصة في ظل التقارير الى رغبة النادي في إعارة اللاعب.

وفي يوليو الماضي، أنهى مسئولو النادى الأهلى ملف تمديد عقد مروان محسن، مهاجم الفريق، بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة البنود التعاقدية خلال الجلسة التى جمعته مع أمير توفيق مدير التعاقدات بحضور وكيله تامر النحاس، واتفق مسئولو الأهلى مع مروان محسن على تمديد عقده لمدة 3 مواسم، ورفع جهاز الكرة بالأهلى تقريراً للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى المقبل، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

في سياق متصل، طالب مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحضور 10 آلاف مشجع في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الجارى .

ورفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروي للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري والذي يجمع قطبي القاهرة الأهلي والزمالك، في سابقة هي الأولى التي تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين في التأهل للنهائي على حساب قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء.

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وبات استاد القاهرة جاهزًا لاستقبال النهائي الأفريقي من حيث أرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات، كما تقوم هيئة الاستاد بتعقيم الاستاد بالكامل استعداد لاستقبال نهائي القرن، كما يلقبه العديد من المحللين، في الوقت الذي أصبح فيه الاستاد بالكامل جاهزًا لاستضافة المباراة التاريخية.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

وقدم وزير الرياضة الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروى، وتركيز الجماهير فى تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى لا سيما مع قرب إقامة المباراة القارية المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضمن نهائى دورى أبطال أفريقيا فى محفل أفريقى ستستضيفه مصر يوم 27 نوفمبر الجارى.

وطالب الوزير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى من مشجعى الأهلى والزمالك بالتحلى بالروح الرياضية، وعدم التجاوز فى حق الغير، وخلق حالة من الدعم للفريقين فى إطار من التشجيع المثالى؛ لنضرب نموذجاً يحتذى به أمام مختلف الدول التى تحرص على متابعة أجواء ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الأفريقية فى كرة القدم.