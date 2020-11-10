شكرا لقرائتكم محمد شبانة: اتحاد الكرة يجمد قرار لجنة الانضباط بإيقاف كهربا 8 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " اليوم السابع أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي صدر ضده عقوبة كبيرة من جانب لجنة الانضباط بعد أزمته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، خلال مباراة تسليم درع الدوري في لقاء الأهلي و طلائع الجيش.

تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون "اليوم السابع" أن مصدر بلجنة الانضباط أكد أن اللجنة قررت إيقاف اللاعب 8 مباريات بعد أزمته مع محمد فضل في حفل تتويج الأهلي بدرع الدوري، الا ان اتحاد الكرة جمد العقوبة بعد جلسة الصلح التى جمعت كهربا مع فضل واعتذار اللاعب لعضو الجبلاية وتوقيعه على محضر رسمي لدى لجنة الانضباط بهذا الأمر، بعدما تدخل محمد بركات مدير منتخب مصر والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلى.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.