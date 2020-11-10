الامارات | فوزان ثمينان لشباب الأهلي ومليحة في كأس الإمارات للصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن فوزان ثمينان لشباب الأهلي ومليحة في كأس الإمارات للصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن شباب الأهلي انتصاراته في كأس الامارات لكرة قدم الصالات والتي انطلقت منافساتها مساء اليوم بتحقيقه للفوز الاول على ضيفه اتحاد كلباء (4-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى ولحساب المجموعة الاولى، حيث سجل لشباب الأهلي كل من وليد بشر ( هدفان ) ولاعب كلباء فهد موسى في مرماه وعلي الخمري وسجل لاتحاد كلباء احمد سرحان، بينما فاز مليحة على دبا الحصن (4-1)، لحساب المجموعة الثانية، وسجل للفائز كل من عبد الله كرمستجي والبرازيلي باربوسا ( هدفان ) ومواطنه الفيس فيما سجل لدبا الحصن عبد الله سيف، وليتصدر الفائزان كل لمجموعته برصيد 3 نقاط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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