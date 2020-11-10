شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده.. 10 أهداف لا تُنسى لـ«الجوكر» أحمد فتحي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل أحمد فتحي، نجم الكرة المصرية والمنضم حديثاً لصفوف نادي بيراميدز بعيد ميلاده اليوم السادس والثلاثين. أحمد فتحي المُلقب بـ«الجوكر» لقدراته الكبيرة في شغل أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر بنجاح، بدأ رحلته باللعب لصفوف فريق بنها بمسقط رأسه ومنه إلى الإسماعيلي قبل أن يخوض رحلة احترافية في شيفيلد يونايتد يعود بعدها للأهلي ثم يخرج لرحلة قصيرة بأم صلال القطري ثم العودة مجدداً للقلعة الحمراء قبل أن يعلن انتقاله لبيراميدز بدايةً من الموسم الكروي الجديد.

أهداف فتحي يمتلك عدد من الاهداف التاريخية والحاسة بقمصان جميع الأندية التي لعب بقميصها كذلك المنتخب المصري، والمحفورة في أذهان وعقول أنصاره وعشاق الكرة المصرية بشكل عام. ويعتبر هدف أحمد فتحي في شباك منتخب كوت ديفوار في افتتاحية رباعية المنتخب المصري بنصف نهائي أمم أفريقيا 2008 واحد من أشهر أهداف «الجوكر» التي فتحت الطريق أمام انتصار تاريخي لكتيبة حسن شحاتة في غانا. كما سجل أحمد فتحي هدفاً غالياً على أنصار الأهلي في مرمى طلائع الجيش في الثانية الأخيرة من عمر مباراة الفريقين بالجولة الختامية للدوري موسم 2008-2009، لينقذ الدرع وهو على أعتاب الدراويش.

وواصل فتحي سيناريو الأهداف القاتلة بهدف ذهبي منح الأهلي لقب كأس مصر بعد غياب دام 10 سنوات، وذلك في شباك المصري البورسعيدي مع الأنفاس الأخير من عمر الشوط الاضافي الثاني. واحد من أجمل أهداف أحمد فتحي بقميص الأهلي، حينما سدد من زاوية صعبة صاروخاً سكن شباك الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2010.

أهداف «الجوكر» كانت حاضرة في مباريات القمة التي جمعت الأهلي بالزمالك، فسجل هدف التأكيد وضمان النقاط الثلاثة في مرمى محمد عبدالمنصف بالكلية الحربية في مباراة الدور الثاني للدوري موسم 2007-2008 في أول قمة له بالقميص الأحمر، كما اختتم رباعية الأهلي في مرمى الزمالك بالقمة الأفريقية نسخة 2013 في الجونة بهدف ملعوب. فتحي بقميص الاسماعيلي سجل هدفاً فتح للدراويش العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا من ملعب المنزة في مواجهة الترجي التونسي، فلم يستغرق سوى 10 دقائق من صافرة البداية لكي يضع أبناء الاسماعيلي في المقدمة بإياب نصف النهائي القاري. أحمد فتحي للمرة الأولى عبر تاريخه هدفين في مباراة واحدة، وذلك بقميص الأهلي في اتحاد الشرطة الرياضي بالدوري الممتاز موسم 2015-2016. كما أحرز فتحي هدفاً في شباك أحد المنتخبات الشهيرة وهو المنتخب السويدي، وذلك في مباراة ودية جمعته بنظيره المصري في القاهرة عام 2007.

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