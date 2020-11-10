شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحاول خطف فخر الدين يوسف من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فوجئ مسؤولو نادى الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، بدخول مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، فى مفاوضات سرية مع التونسى فخر الدين بن يوسف، من أجل التعاقد معه خلال الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى. كانت إدارة الدراويش قد تفاوضت مع اللاعب خلال الفترة الماضية، واتفقت معه على كافة التفاصيل المالية.
وينتظر أن يصل «بن يوسف»، خلال الأيام المقبلة، لإتمام تفاصيل تعاقده مع إدارة الدراويش، فيما استعجل البرازيلى ريكاردو، المدير الفنى للفريق، إدارة النادى من أجل إتمام التعاقد مع عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى، لتدعيم صفوف الدراويش، حيث يعتبر المدير الفنى أن الفريق يعانى فى مركز حراسة المرمى خلال الموسم الماضى.
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