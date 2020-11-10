شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم سعيد: يجب منح «شارة» قيادة المنتخب لـ«صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية الأسبق أن أزمة الشارة التي فجرها احمد فتحي، لاعب بيراميدز داخل المنتخب الوطني لكرة القدم مفتعلة ولا يمكن أن تثار ،لافتا إلى أن محمد صلاح يستحق الشارة نظراً لإنجازاته الكبيرة ،لافتا إلى انه لو كان لاعبا حالياً في المنتخب الوطني لمنح محمد صلاح شارة القيادة دون تفكير. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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