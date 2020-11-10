شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش خطة الاستعداد للنهائى الأفريقى مع «موسيمانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، دخول الفريق فى معسكر مغلق قبل مباراة الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا بثلاثة أيام، لرغبته فى دخول اللاعبين أجواء اللقاء المرتقب مبكرا وتجهيزهم جيدا للمباراة.

كما طلب المدير الفنى من محمود الخطيب، رئيس النادى، خلال الجلسة التى جمعتهما أمس الأول، حجز دور خاص للفريق فى الفندق الذى سيمكث فيه الفريق قبل المباراة لتجنب اختلاط اللاعبين بالنزلاء ولرغبته فى عقد الجلسات النظرية بهدوء لشرح خطة المباراة والتكليفات الفنية للعناصر المرشحة لبدء اللقاء.

ووعده الخطيب بتلبية جميع مطالبه، وذلك فى إطار سعى إدارة النادى لدعم الفريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الإفريقى الغائب منذ سنوات، كما شهدت الجلسة الحديث عن مصير اللاعبين والعناصر التى ستخرج من حسابات المدير الفنى، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن الخطيب أبدى استياءه من رفض اللاعبين الذين تلقوا عروضا مؤخرا مبدأ الإعارة وتمسكهم بالرحيل النهائى.

وشدد الخطيب على ضرورة التزام اللاعبين تجاه النادى لأنه صاحب الفضل فى المستوى الذى وصولوا إليه ومن خلاله أصبحوا مطلوبين للانتقال إلى الأندية الأخرى، كما اطمأن الخطيب خلال الجلسة التى شهدت حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على حالة اللاعبين المصابين.