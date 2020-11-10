شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق مبادرة.. مباراة القرن «لا للتعصب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار «لا للتعصب.. نعم للروح الرياضية» بهدف حث الجماهير على تشجيع فريقيها دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف، كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

وقدم وزير الرياضة الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروى، وتركيز الجماهير على تشجيع ومؤازرة فريقيها دون مزايدة على الفرق الأخرى، ولاسيما مع قرب إقامة المباراة القارية المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضمن نهائى دورى أبطال إفريقيا فى محفل إفريقى تستضيفه مصر يوم 27 نوفمبر الجارى.

وطالب الوزير، مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى من مشجعى الأهلى والزمالك، بالتحلى بالروح الرياضية، وعدم التجاوز فى حق الغير، وخلق حالة من الدعم للفريقين فى إطار من التشجيع المثالى «لنضرب نموذجًا يحتذى به أمام مختلف الدول التى تحرص على متابعة أجواء ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الإفريقية فى كرة القدم».

وأكد الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الدولة المصرية والوزارة توفر كل الدعم والمساندة للقطبين، سواء على المستوى الفنى أو الإدارى، من أجل توفير الهدوء والاستقرار لهما قبل القمة الإفريقية، فى حدث تاريخى يحدث لأول مرة على أرض مصر، وقال: «أثق فى قدرات لاعبى الفريقين اللذين يمثلان قوام منتخب مصر فى الظهور بشكل مشرف فى القمة الإفريقية».

وتابع الوزير: «مصر فازت بالفعل بكأس دورى أبطال إفريقيا، واللقب سيحسب لمصر سواء للزمالك للمرة السادسة أو للأهلى للمرة التاسعة، لذلك لابد أن يكون الجميع على قدر المسؤولية وإيصال رسالة للعالم كله بأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان، وقادرة بمؤسساتها على استضافة الأحداث الرياضة الكبرى»، مؤكدا ثقته فى مجلسى إدارة الأهلى والزمالك برئاسة محمود الخطيب ومرتضى منصور للقيام بدورهما الوطنى.

فى سياق متصل، تبنت «المصرى اليوم» مبادرة وزير الشباب والرياضة لنبذ التعصب بين جماهير القطبين، باعتبارهما الأكثر تأثيرا على أرض الواقع، وأعلنت «المصرى اليوم» أنها ستقف وتدعم أى مبادرة من شأنها توفير الهدوء والاستقرار فى الوسط الرياضى، قوة مصر الناعمة، إيمانا منها بأن الرياضة قادرة على صنع المعجزات وتقريب المسافات وإصلاح ما أفسده البعض من توتر وتعصب أعمى بين الجماهير. وطالبت الجريدة إدارتى الأهلى والزمالك بالتفاعل والعمل مع هذه المبادرة خلال الأيام المقبلة قبل القمة الإفريقية المرتقبة التى سيتابعها الجميع.

من جانبه، أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ترحيب ناديه وإدارة الكرة بالقلعة البيضاء بمبادرة وزير الشباب والرياضة لنبذ التعصب والتحلى بالروح الرياضية فى مباراة قمة إفريقيا. وقال عضو الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الزمالك دائما مع أى مبادرات لتهدئة الأجواء، وسبق أن قام مرتضى منصور رئيس النادى بتوجيه أكثر من دعوة لنظيره فى الأهلى من أجل تهدئة الأجواء، لكن دون استجابة، آخرها دعوة مجلس الأهلى لحضور افتتاح إنشاءات الزمالك الأخيرة»، مشيرا إلى أن الزمالك يُكن كل احترام وتقدير لجميع الأندية بما فيها النادى الأهلى الكبير، القطب الثانى مع الزمالك على عرش الكرة الإفريقية، لافتا إلى أن الزمالك سيبذل ما بوسعه للتويج باللقب بكل شرف وروح رياضية.

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واقترح أحمد مرتضى منصور قيام الفريقين بطبع علم مصر على تيشيرتات اللاعبين فى هذه المباراة لتنمية الحث الوطنى لدى اللاعبين كى يضعوا صورة مصر نصب أعينهم طوال الـ90 دقيقة، مؤكدا أن مجرد وصول الزمالك والأهلى لنهائى إفريقيا وإقامة المباراة على أرض مصر إنجاز تاريخى لأول مرة لابد من استغلاله أفضل استغلال. وقال: الزمالك هو نادى الوطنية والكرامة، ودائما سنقف داعمين لبلادنا وسمعتها وصورتها أمام العالم، وسنبدأ من الآن الدعوة لتنفيذ هذه المبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير والتحلى بالروح الرياضية بين اللاعبين فى المباراة. فى المقابل، قال مصدر داخل النادى الأهلى إن ناديه مع المبادرة، والأهلى دائما يخوض مبارياته تحت شعار «الروح الرياضية والمنافسة الشريفة»، باعتبار ذلك إحدى القيم والمبادئ التى صنعت تاريخ القلعة الحمراء. وتابع: «الأهلى دائما يحترم المنافسين، ولاسيما إذا كان المنافس فريقا بحجم وتاريخ الزمالك أحد قطبى الكرة المصرية»، مؤكدا أن الأهلى والزمالك قادران على تشريف مصر فى العرس الإفريقى. وأكد الصمود على أن لاعبى الأهلى لديهم من الخبرة ما يؤهلهم للمنافسة على اللقب بمنتهى الروح الرياضية دون تعصب داخل الملعب أو على مستوى الجماهير، مشيرًا إلى أن ناديه مع الدولة المصرية، وترك صورة مشرفة لها فى هذا المحفل الدولى.