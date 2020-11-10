شكرا لقرائتكم خبر عن منافسا الزمالك في النسخة الجديدة من دوري الأبطال..أحدهما خسر ‏بسباعية أمامه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة من منافساتها 2020- 2021، فريق الكرة بنادي الزمالك في مواجهة أمام الفائز من مواجهتي الغزالة التشادي بجر سياف الجيبوتي، في دور الـ 32 للمسابقة، بعد اعفاء الزمالك من خوض الدور التمهيدي.

الزمالك صاحب الألقاب الخمسة بدوري الأبطال، قد بلغ نهائي النسخة الجارية المقرر اقامتها بالقاهرة في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري أمام مواطنه وغريمه التقليدي الأهلي في أول نهائي للمسابقة بين فريقين من بلد واحد.

الغزالة التشادي شارك قارياً في مرتين سابقتين بدوري الأبطال ومرة وحيدة بالكونفدرالية، وتعتبر مشاركته الحالية هي الرابعة عبر تاريخه القاري.

وسبق وأن تقابل الزمالك بالغزالة التشادي في تمهيدي دوري الأبطال 2013 وفاز الزمالك ذهاباً بنتيجة 7/0 محققاً الفوز الأكبر في تاريخه القاري قبل أن يحسم التعادل السلبي نتيجة الاياب، علماً بأن الزمالك بعدها قد حقق الفوز بسباعية نظيفة خلال مواجهتي القطن التشادي وديكاداها الصومالي خلال أخر مشاركتين قاريتين للفارس الأبيض.

في الكونفدرالية بنسخة 2005 ودع الغزالة الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 3/1 على اف سي ليبروفيل والخسارة خارج الحدود بثنائية نظيفة، بينما تخطى الغزالة عقبة تمهيدي دوري الأبطال في 2010 على حساب بابيلسا النيجيري قبل أن يطيح به المريخ السوداني من دور الـ 32.

الغزالة التشادي تُوج بالدوري الممتاز في بلاده 4 مرات أخرهم في الموسم الماضي 2019-202.

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أما فريق جر سياف الجيبوتي فتعتبر المشاركة هي القارية الأولى عبر تاريخه ولم يسبق لم خوض أي منافسات أفريقية من قبل.