شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدعو الأهلي لزيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، أن إدارة القلعة الصفراء قامت بتقديم الدعوة إلى مجلس الأهلي، من أجل زيارة الدراويش في الفترة المقبلة.

وقال وحيد: «هناك علاقة صداقة قوية تجمع إبراهيم عثمان (رئيس الإسماعيلي) مع محمود الخطيب (رئيس الأهلي)»،

وواصل: «ما المانع من تواجد الأهلي في ملعب الإسماعيلية لخوض مباراة الفريقين بالدوري، وتواجد الدراويش في ملعب الأهلي بالسلام».واستكمل علاء وحيد: «هدفنا نبذ التعصب خلال الفترة المقبلة، وأن يكون الدوري المصري من أقوى وأفضل الدوريات في المنطقة». وأضاف: «الإسماعيلي يبحث بالفعل عن صفقات من الأهلي والزمالك وبيراميدز للتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين على سبيل الإعارة».