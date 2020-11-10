شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدعو الأهلي لزيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، أن إدارة القلعة الصفراء قامت بتقديم الدعوة إلى مجلس الأهلي، من أجل زيارة الدراويش في الفترة المقبلة.
وقال وحيد: «هناك علاقة صداقة قوية تجمع إبراهيم عثمان (رئيس الإسماعيلي) مع محمود الخطيب (رئيس الأهلي)»،
وواصل: «ما المانع من تواجد الأهلي في ملعب الإسماعيلية لخوض مباراة الفريقين بالدوري، وتواجد الدراويش في ملعب الأهلي بالسلام».واستكمل علاء وحيد: «هدفنا نبذ التعصب خلال الفترة المقبلة، وأن يكون الدوري المصري من أقوى وأفضل الدوريات في المنطقة». وأضاف: «الإسماعيلي يبحث بالفعل عن صفقات من الأهلي والزمالك وبيراميدز للتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين على سبيل الإعارة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يدعو الأهلي لزيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.