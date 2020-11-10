شكرا لقرائتكم خبر عن منافسا الأهلي في النسخة الجديدة من دوري الأبطال..أحدهما بلا انتصار أو أهداف قارياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت أمس الاثنين منافسات قرعة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجديدة 2020-2021، والتي أعفت الأهلي من خوض منافسات الدور التمهيدي للمسابقة.

وحددت القرعة مواجهة تجمع الأهلي بالفائز من مواجهتي سونيديب بطل النيجر ومقديشيو إف سي بطل الصومال، في دور الـ 32 من المسابقة.

وكان الأهلي الذي يمتلك الرقم القياسي للفوز بدوري الأبطال برصيد 8 مرات، قد بلغ نهائي النسخة الجارية لمواجهة مواطنه الزمالك بالقاهرة.

ومن خلال نظرة في دفتر أحوال فريق سونيديب بطل النيجر سنجد أنه سبق له المشاركة في الكونفدرالية في نسخة 2016، كذلك في نسختي 2018-2019 و 2019-2020 لدوري الأبطال، قبل أن يشارك قارياً للمرة الرابعة عبر تاريخه خلال النسخة الجارية من دوري الأبطال.

ولم يتكن بطل النيجر من تجاوز عقبة الدور التمهيدي خلال مشاركاته الأفريقية الثلاثة الماضية سواء بالكونفدرالية أو دوري الأبطال.

ويمتلك فريق سونيديب في جعبته انتصاراً وحيداً من بين 6 مباريات أفريقية عبر تاريخه، جاء على حساب الاتحاد الليبي في النيجير بإياب تمهيدي الكونفدرالية نسخة 2016، في حين خسر بطل النيجر المباريات الخمسة الأخرى بواقع 2 على ملعبه والمباريات الثلاثة خارج حدود أرضه.

وتعتبر الخسارة التي تلقاها على يد الاتحاد الليبي في ملعب الأخير بذهاب تمهيدي الكونفدرالية هي الأكبر من بين المباريات الستة القارية التي خاضها عبر تاريخه، وذلك بنتيجة 4/1.

واستطاع علي عبدي اسماعيل من تسجيل أول هدف في تاريخ سينوديب عبر تاريخ مشاركاته القارية.

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وتُوج سونيديب بدوري النيجير مرتين عبر تاريخه وذلك في موسمي 2017-2018 بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، و 2018-2019 بعد صراع شرسي مع فريق البوليس والظفر بلقب بفارق 6 نقاط.

أما بالنسبة لفريق مقديشيو الصومالي فخاض النسخة الجارية من دوري الأبطال فقط وخرج من الدور التمهيدي وتعد مشاركته في النسخة المقبلة هي الثانية له على المستوى القاري.

وفي مباراتي الدور التمهيدي للنسخة الحالة ودع بطل الصومال المسابقة على يد ماليندي التنزاني، بعد تعادل سلبي في ملعبه وخسارة بهدف نظيف خارج الديار، ليخلو سجل مقديشيو من الفوز ومن تسجيل الأهداف أيضاً على المستوى القاري.