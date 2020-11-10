شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات أحمد فتحي ضد محمد صلاح تمنعه من الإنضمام للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسئوول داخل المنتخب الوطني لكرة القدم -رفض ذكرإسمه ان هناك صعوبة في الإستعانة باحمد فتحي لاعب بيراميدز خلال الفترة المقبلة بعد التصريحات التي ادلى بها
واكد ان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي طالبه بالتنازل عن شارة القيادة لكنه رفض ،وقال المصدر انه من الصعب الإستعانة بالجوكر في الفترة المقبلة في ظل توتر علاقته مع صلاح احد العناصر الاساسية للفراعنة
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