شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تجديد عقد «راموس» مستمرة مع «ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت أزمة تجديد عقد قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، مدافع النادى الملكى، تُلقى بظلالها على اللاعب، حيث ينتهى عقد راموس مع النادى الملكى فى صيف 2021، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإنه لم يحدث أى اتصال جاد بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وراموس من أجل التجديد حتى يوم الجمعة الماضى.

وأشار إلى أن إدارة ريال مدريد مازالت تصر على العرض الذى قُدم لراموس سابقًا، بالتجديد مع الميرنجى لمدة موسم واحد فقط.

وذكرت تقارير صحفية أن مدة العقد وراء إيقاف عملية تجديد راموس منذ الموسم الماضى، حيث يرغب اللاعب فى التوقيع لأكثر من موسم، بينما تتمسك الإدارة بمنحه عامًا واحدًا فقط.

يُذكر أن راموس يقدم أداء متذبذبًا خلال الموسم الجارى، على عكس الموسم الماضى الذى ظهر فيه اللاعب متألقًا وكان عنصرًا مهمًا فى حسم بطولة الدورى الإسبانى.

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