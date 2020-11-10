شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية ترصد أزمة مباراة إنجلترا وأيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ألقت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح أمس، الثلاثاء، الضوء على إمكانية نقل مباراة إنجلترا وأيسلندا فى دورى الأمم الأوروبية، المقرر إقامتها على ملعب ويمبلى، لتقام فى ألبانيا، بسبب حظر إنجلترا السفر من الدنمارك بسبب فيروس كورونا. وعنونت صحيفة «ديلى ستار»: «يويفا يستعد لإقامة مباراة الأسود الثلاثة فى البلقان.. مباراة إنجلترا القادمة على أرضها تقام فى تيرانا».

أما صحيفة «ديلى تليجراف»، وفى الجانب كتبت: «ألبانيا تستعد لاستقبال إنجلترا».

وبدورها، عنونت صحيفة «تايمز»: «ألمانيا ربما تستضيف إنجلترا»، فى إشارة إلى وجود احتمالية أيضًا لإمكانية استقبال ألمانيا مواجهة إنجلترا وأيسلندا فى حال لم تقم المباراة على ملعب ويمبلى.

ومن جانبها، عنونت «ديلى إكسبريس»: «ألبانيا ربما تستضيف مباراة إنجلترا المخصصة على أرضها.. الأسود ربما يلعبون على بعد 1200 ميل من ويمبلى».

وحتى الآن مازال الغموض يسيطر على مصير مباراة إنجلترا وأيرلندا التى يقودها ساويث جيت المقرر لها غدا «الخميس» على ملعب ويمبلى.

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