شكرا لقرائتكم خبر عن «يوفنتوس» يوجه صدمة مدوية لـ«رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول اقتراب رحيل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن صفوف البيانكونيرى في الصيف المقبل، في ظل سعى النادى الإيطالى للتخلص منه. وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يدرس إمكانية بيع رونالدو في الصيف المقبل، في ظل الأزمة الاقتصادية والتأثير الكبير لأزمة فيروس كورونا.

وأضافت أن يوفنتوس حريص على جمع الأموال، حيث يتطلع النادى لبيع رونالدو، بدلًا من تقديم عقد جديد له، خاصة أنه يرتبط مع اليوفى بعقد حتى صيف 2022.

ولفتت الصحيفة إلى أن راتب رونالدو يمثل مشكلة ليوفنتوس، خاصة مع تأثير فيروس كورونا، موضحة أنه يتقاضى 5 أضعاف راتب باولو ديبالا الذي يعد ثانى أكثر اللاعبين حصولًا على الرواتب. وأوضحت أن مدرب اليوفى، أندريا بيرلو، وصف رونالدو بأنه «أنانى» عقب مواجهة فرينكفاروزى المجرى في منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

أشار الصحفى إلى أن أنباء بيع البرتغالى كريستيانو رونالدو من جانب يوفنتوس ستكون مغامرة من جانب النادى، خاصة أن الفريق سيعانى في غيابه على المستوى التهديفى والمالى، نظراً لأهمية الدون تسويقياً في كرة القدم. وتسعى عدة أندية أوروبية لضم كريستيانو رونالدو على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسى، رغم معاناته من أزمة مالية بسبب كورونا، ثم مانشستر يونايتد الذي يفكر في استعادة النجم البرتغالى مجدداً. ويحصل كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 35، على راتب سنوى مع يوفنتوس قيمته 31 مليون يورو في الموسم. في سياق آخر، كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، موقف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، من الانضمام لمنتخب بلاده البرتغالى، استعدادًا للمشاركة في مباريات دورى الأمم الأوروبية. وتعرض الدون البرتغالى للإصابة في الكاحل، خلال مباراة لاتسيو بالدورى الإيطالى، ولم يستكمل اللقاء. وقالت الصحيفة إن رونالدو سيذهب للانضمام إلى المنتخب البرتغالى، رغم التواء الكاحل الأيمن. وأضاف أن الطاقم الطبى بالمنتخب سيقوم بتقييم ظروف كريستيانو، ثم يقرر مدى إمكانية بقاء اللاعب مع المجموعة. ولفت الموقع إلى أن التقارير الأولية عن إصابة رونالدو إيجابية، حيث لا يوجد شىء خطير لرونالدو، ما يمهد لمشاركته مع منتخب بلاده. ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة أندورا وديًا، على أن يصطدم بفرنسا وكرواتيا في منافسات دورى الأمم الأوروبية.